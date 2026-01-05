Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

Liria e Prizrenit ka zyrtarizuar sot marrëveshjen me sulmuesin nigerian, Theophilus Solomon (29), i njohur si një nga golashënuesit më të mirë të pjesës vjeshtore të Ligës së Parë.
Solomon shënoi 11 gola për Vushtrrinë dhe ka përvojë në Superligë me skuadra si Ballkani, Gjilani dhe Dukagjini.
Me fuqinë dhe shpejtësinë e tij, Solomon pritet të forcojë sulmin e Lirisë dhe ta ndihmojë ekipin prizrenas në arritjen e objektivit kryesor: rikthimin në Superligë këtë stinor. Trajneri Liridon Leci tani ka në dispozicion një sulmues me eksperiencë dhe formë të lartë.
Klubi nuk ka zbuluar afatin e kontratës, por bashkimi me Solomon pritet të sjellë ndikim të menjëhershëm në pjesën pranverore të stinorit./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/