Trepça pa telashe ndaj Bashkimit edhe pa dy lojtarë të rëndësishëm

By admin

Bashkimi edhe një herë ka dështuar të rivalizojë Trepçën.

Të dielën mbrëma në “Sezai Surroi” në Prizren, Trepça fitoi bindshë, 89:71, në kuadër të xhiros së 24-t të Superligës së Kosovës në basketboll.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Me këtë fitore, Trepça e ka siguruar vendin e parë për plejof. Katër xhiro para fundit i ka 45 pikë, pesë më shumë se Bashkimi i vendit të dytë.

Trepça e mposhti Bashkimin edhe në finale të Kupës, ndërsa e mposhti lehtë edhe të dielën, ndonëse pa Shaën Jonesin dhe Akili Viningun.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mitrovicasit kanë dominuar gjatë gjithë ndeshjes, duke mbajtur epërsi bindëse. Mustapha Amzil ishte më i miri te Trepça me 23 pikë, tri kërcime e dy asistime.

Ja’cori Payne i realizoi 17 pikë,m pesë kërcime e tri asistime. Mikaile Tmushiq i realizoi gjashtë pikë, nëntë kërcime e katër asistime.

Te Bashkimi, Dequon Lake i kishte 16 pikë e gjashtë kërcime. Valon Bunjaku realizoi 12 pikë e tetë kërcime.

Për Trepçën ishte fitorja e 16-të rresht në Superligë.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

