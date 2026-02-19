Një person është vet aksidentuar me trotinet në Prizren.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës ai është në gjendje kritike shëndetësore.
“Është raportuar se një mashkull kosovar, është vetë aksidentuar me trotinet. Ngasësi i trotinetit ka pësuar lëndime të renda dhe është dërguar në QKUK për tretman mjekësor ku sipas mjekëve gjendja e tij është kritike”, njofton PK.
Ngjarja ka ndodhur dje në rrugën “Ismail Kryeziu”.
