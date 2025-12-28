-0.4 C
Vetëvendosje fiton në Prizren me 36,414 vota

Sipas rezultateve zyrtare të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), Lëvizja Vetëvendosje ka dalë fituese në zgjedhjet e mbajtura më 28 dhjetor në Prizren.

Subjekti politik ka siguruar 36,414 vota, që përbëjnë 51,07% të votave të përgjithshme në këtë komunë.

Ky rezultat e pozicionon Vetëvendosjen si forcën kryesore politike në qytetin historik të Prizrenit.

