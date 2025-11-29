2.8 C
Sport

Finale historike për Kosovën: Islam Selmani synon titullin botëror në Kajro

Federata e Karatesë së Kosovës ka njoftuar se garuesi kosovar Islam Selmani nesër do të garojë në finalen e Kampionatit Botëror “Kajro 2025”, ku do të përballet me sportistin turk Eray Samdan.

“Kjo finale është historike për karatenë kosovare, pasi deri më sot kemi pasur vetëm dy medalje botërore – të dyja të bronzta. Islam Selmani me paraqitjet e tij të jashtëzakonshme e ka sjellë vendin tonë në garën për të artën botërore”, thuhet në komunikatën e FKK-së.

Federata ka uruar edhe selektorin e Kosovës, Isak Curri, njëkohësisht trajner i Selmanit.

“Urime selektorit Isak Curri për punën e jashtëzakonshme dhe suksesin e arritur deri në finalen botërore.”

Po ashtu, në njoftim theksohet mbështetja e komunitetit të karatesë.

“Urime gjithë komunitetit të karatesë, të udhëhequr nga kryetari Besart Baruti, për kontributin dhe përkrahjen e vazhdueshme.”

Federata ka bërë të ditur edhe kohën e zhvillimit të finales.

“Finalja zhvillohet nesër në ora 10:00 sipas kohës lokale të Kosovës dhe mund të ndiqet live në kanalin YouTube të WKF-it”.

Selmani synon të sjellë medaljen e parë të artë në historinë e karatesë kosovare në një Kampionat Botëror./PrizrenPress.com/

Osmani viziton Dragashin: Sharri ka traditë e bukuri të jashtëzakonshme

