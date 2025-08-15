26.4 C
Prizren
E premte, 15 Gusht, 2025
27 vjet nga rënia e dëshmorit Remzi Ademaj

Sot bëhen 27 vjet nga rënia heroike e dëshmorit të kombit Remzi Ademaj – Petrit Kodra.

Remzi Ademaj ishte komandanti i parë i UÇK-së për rajonin e Prizrenit dhe një nga komandantët e parë të UÇK-së për ZOP-in.

Ai ra heroikisht më 15 gusht 1998 në një pritë që forcat serbe i kishin organizuar në fshatin Grazhdanik të Prizrenit./PrizrenPress.com/

 

