18.3 C
Prizren
E enjte, 30 Tetor, 2025
type here...

Lajme

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

By admin

Një punëtor ka vdekur të mërkurën derisa ishte duke punuar në një objekt ndërtimi në Prizren. Rreth orës 13:30 në lagjen “Bajram Curri” ai ka rënë nga skeletet e ndërtesës ku po kryeheshin punimet.

Gazeta Insajderi ka mësuar ekskluzivisht se kompania që po kryente punimet në këtë objekt ishte “Bytyqi Sh.P.K” nga Malisheva.

Express Kredi nga BiCredit

Pronari i kompanisë, Njazi Bytyqi është ndaluar për 48 orë me vendim të Prokurorit të Shtetit, nën dyshimin për veprën penale “Asgjësimi, dëmtimi apo heqja e pajisjeve dhe rrezikimi në vendin e punës”.

Kompania kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Inspektorati i Punës ka njoftuar se ndaj kësaj kompanie kishte dhënë edhe më herët gjoba, por që nuk ishin marrë për bazë nga kompania, e cila kishte vazhduar punimet.

Inspektorati thotë se kompania kishte shkelje të rënda të sigurisë dhe shëndetit në punë.

“Gjatë inspektimit të fundit, për shkak të shkeljeve të rënda të dispozitave për siguri dhe shëndet në punë, ishte marrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve dhe ishte shqiptuar gjobë ndaj subjektit.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Megjithatë, pavarësisht këtij vendimi ligjor, subjekti nuk e kishte respektuar ndalimin dhe kishte vazhduar punimet në kundërshtim me urdhrin e inspektoratit, për çka i ishte shqiptuar edhe një gjobë tjetër”, thuhet në njoftimin e Inspektoratit të Punës.

Punëtori që ka humbur jetën nga ky aksident është 34-vjeçari Faik Mehmeta.

Previous article
Prizren Classical Fest 2025 sjell muzikën klasike në zemër të qytetit këtë fundjavë
Next article
Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

Më Shumë

Fokus

Punëtori humb jetën pasi ra nga skelet e një ndërtese në Prizren

Një punëtor ka ndërruar jetë pas rënies nga skeletet e një ndërtese në ndërtim në lagjen “Bajram Curri” në Prizren mesditën e së mërkurës. KLIKO...
Sport

Këto janë grafitet për të cilat dyshohen tifozët prizrenas që i shkruan në Mal të Zi (FOTO)

Policia në Hercegnovi të Malit të Zi, ka ndaluar një autobus me shtetas kosovarë, që raportohet se janë tifozë zë KB Bashkimit. “Arpagjikt” ishin duke...

Arpagjik’t të ndaluar për grafitin “UÇK” në Mal të Zi, Bashkimi kërkon lirimin e tyre

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Nesër seanca për Qeverinë

Ema Helena Vicar shpallet “Miss Kroacia 2025”

Trajneri i Malishevës jep dorëheqje

Mbi 2300 gjoba për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku, arrestohen 31 persona

Arrestohet një person në Dragash pasi ushtroi dhunë fizike ndaj vëllait

Prizrenasit fitojnë derbin në Mitrovicë

Arrestohet prokurori i Prizrenit, Beqë Shala – dyshohet për marrje të ryshfetit

Reshjet e shiut shkaktojnë rrëshqitje dheu e bllokim rrugësh në Prizren

Bashkimi lufton me zemër, por Dijon merr fitoren pas një vazhdimi dramatik në Prizren

Nis krasitja e pemëve e bimëve dekoruese në Prizren

LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne