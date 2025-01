Ballkani nis përgatitjet për sezonin pranveror, synon mbrojtjen e titullit kampion

FC Ballkani ka nisur përgatitjet për sezonin pranveror të Superligës së Kosovës, pas rikthimit nga pushimi i shkurtër dimëror.

Kampionët aktualë synojnë të jenë plotësisht të gatshëm për vazhdimin e kampionatit dhe mbrojtjen e titullit.

“Skuadra është kthyer nga pushimi i shkurtër dimëror, duke nisur që sot planifikimin për sezonin pranveror të Superligës. Fazën e dytë të përgatitjeve do ta zhvillojmë jashtë vendit, për t’u rikthyer më pas sërish në stadiumin tonë, kur edhe do të jemi 100% të gatshëm ta ndjekim rrugën e mbrojtjes së titullit kampion. Kryesia e FC Ballkanit, me në krye presidentin Arsim Kabashi, i ka qëllimet e qarta për kampionat, andaj më të motivuar se kurrë, me punë e përkushtim maksimal, marshojmë drejt sukseseve të reja. Na priftë e mbara #FCBallkani” – thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com/