Moti sot pritet të jetë kryesisht i vranët, por herë pas here do të ketë intervale të shkurtra me diell.

Sipas IHMK-së, në mëngjes parashikohet mjegull dhe ngrica.

Temperaturat minimale do të jenë nga -3°C deri në -1°C, ndërsa ato maksimale nga 6°C deri në 8°C.

Marketing