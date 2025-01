Ylli pret Bashkimin

Pas përballjes në Mitrovicë, vëmendja e ProCredit Superligës kthehet në Suharekë, ku Golden Eagle Ylli do të presë Bashkimin.

Ndeshja luhet në palestrën “13 Qershori” në Suharekë, duke filluar nga ora 19:00, dhe pritet të jetë një sfidë e fortë mes dy skuadrave me ambicie të mëdha.

Therandasit renditen në mes të tabelës me 8 fitore dhe 10 humbje dhe do të kërkojnë të përfitojnë nga terreni vendas për të përmirësuar pozitat. Nga ana tjetër, Bashkimi kryeson kampionatin me 13 fitore dhe vetëm 5 humbje, duke synuar të ruajë vendin e parë në këtë edicion të elitës./PrizrenPress.com/