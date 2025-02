Mungon i dëmtuari, shtyhet gjykimi për korrupsion ndaj zyrtarit të Komunës së Dragashit

Lidhur me mungesën e të dëmtuarit, avokatja e tij e caktuar me zëvendësim, Anita Qelaj ka deklaruar se i njëjti për shkak të gjendjes shëndetësore, nuk ka mundur të paraqitet në seancën e sotme, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në këto rrethana, seanca u shty për një ditë tjetër.

Sipas aktakuzës së ngritur më 22 janar 2024 nga Prokuroria Themelore në Prizren, i pandehuri Abdulla Selmani, akuzohet se më 7 nëntor 2021, në cilësinë e personit zyrtar – referent pranë Zyrës Kadastrale të Drejtorisë për Urbanizëm në Komunën Dragashit, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm personit tjetër ose të shkelë të drejtat e këtij të fundit.

Në aktakuzë thuhet se ai ka regjistruar ngastrat kadastrale: P-457, P-1478 dhe P-2138 të Zonës Kadastrale të fshatit Brezne – Komuna e Dragashit – me pronar ekzistues D.B., pa bazë juridike dhe procedurë të rregullt ligjore në emrin e qytetarit H.B., duke ia lëshuar të njëjtit certifikatën e pronësisë më 7 shtator 2021, e cila certifikatë është në kundërshtim të plotë me certifikatën e pronësisë së datës 14 gusht 2018, lëshuar nga po i njëjti autoritet, qytetarit-të dëmtuarit D.B, për të vazhduar më pas, në çështjen juridiko-civile pranë Gjykatës Themelore në Prizren – Dega në Dragash, në mes të palëve D.B. dhe H.B., për çështjen kontestimore në fjalë.

Aktakuza thotë se më 2 nëntor 2021 jashtë çdo autorizimi lidhur me detyrën e tij zyrtare, i akuzuari Selmani përpiloi shpjegimin me shkrim për Gjykatën, të cilën e ka nënshkruar dhe e ka vulosur me vulën zyrtare të autoritetit kadastral, pa e protokolluar fare, ku të njëjtën ia dërgon Gjykatës, në të cilin shpjegim ka paraqitur sqarimet – arsyet e tij se përse i ka regjistruar ngastrat e lartpërmendura kadastrale nga pronari ekzistues D.B. në personin tjetër H.B.

Sipas aktakuzës, për shkak të këtyre veprimeve, të dëmtuarit D.B., i ka shkaktuar dëm në vlerën e ngastrave kadastrale prej 250 mijë euro.

Më këto, i akuzuari po ngarkohet me veprën penale, “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414, par.2 lidhur me par.1 dhe nenin 77, par.1, nënpar.1.1, 1.2, 1,4 dhe 1.4 të Kodit Penal.