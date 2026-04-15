Sport

Përballja verdhezi në Pejë: ‘Karagaçi’, arena e gjigantëve sonte

Në kuadër të “Play-off”-it të ProCredit Superligës, në mesjavë zhvillohet ndeshja e dytë çerekfinale ndërmjet Pejës dhe Golden Eagle Yllit.

Kjo përballje konsiderohet si derbi i çerekfinaleve, pasi të dy skuadrat kanë treguar rivalitet të fortë gjatë sezonit, raporton PrizrenPress. Ndeshjen e parë e fitoi Ylli me rezultat 93:82, në një duel shumë të luftuar nga fillimi deri në fund.

Pejanët synojnë të shfrytëzojnë avantazhin e terrenit vendas për të barazuar serinë në 1:1 dhe për të mbajtur gjallë shpresat për kualifikim, ndërsa therandasit kërkojnë një tjetër fitore që do t’i dërgonte direkt në gjysmëfinale, ku i pret Trepça.

Takimi zhvillohet sonte në Palestrën Sportive “Karagaçi” nga ora 20:00 dhe pritet të sjellë emocione të mëdha në parket./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

