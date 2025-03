Edhe në Samadraxhë janë përkujtuar dëshmorët e fshatit

Në fshatin Samadraxhë të Suharekës, sot janë përkujtuar dëshmorët.

Në këtë manifestim përkujtimor, kryetari i Komunës Bali Muharremaj, ka mbajtur një fjalë rasti ku ka përshëndetur të pranishmit dhe familjarët e dëshmorëve të këtij fshati.

“Ky vend i ka dhënë shumë çështjes kombëtare, duke dhënë djemtë më të mirë. Respekti ndaj dëshmorëve nuk do të mungojë asnjëherë.

Sakrifica e tyre për lirinë e vendit do të kujtohet gjithmonë. Andaj nderimi ndaj tyre na takon të gjithëve. Deshmorët dhe Martirët e fshatit Samadraxhë me guxim e vendosmëri treguan se si duhet atdheu. Deshmorët e UÇK-së janë historia jonë më e re. Lavdi Dëshmorëve”, tha Muharremaj./PrizrenPress.com/