Tri shtëpi tradicionale në Prizren drejt restaurimit – dëshmitë e së kaluarës do të ruhen

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku, ka njoftuar në profilin e tij në Facebook se tri shtëpi tradicionale në Prizren janë futur në proces restaurimi.

Bëhet fjalë për shtëpitë e familjeve Fishekçiu, Bërlajolli dhe Kovaçi, të cilat do të vazhdojnë të ruajnë vlerat historike dhe dëshmitë e së kaluarës, raporton PrizrenPress.

“Edhe tri shtëpi tradicionale të Prizrenit po i nënshtrohen restaurimit. Shtëpitë e familjeve Fishekçiu, Bërlajolli dhe Kovaçi do të vazhdojnë t’i ruajnë dëshmitë e së kaluarës. Kemi restauruar pa u ndalur as edhe një ditë gjatë katër viteve të mandatit. Me dinamikë të njëjtë vazhdon edhe viti i pestë”, ka shkruar Çeku në Facebook./PrizrenPress.com