Prizreni nuk ndalet – fiton pastër ndaj Vllaznisë në rrugën drejt Ligës së Parë

Prizreni ka regjistruar një tjetër fitore të rëndësishme në kuadër të Ligës së Dytë të Kosovës, duke mposhtur në shtëpi Vllaznisë së Pozheranit me rezultat bindës 3:0, raporton PrizrenPress.

Ndeshja u zhvillua këtë të shtunë në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, ku skuadra vendase tregoi dominim gjatë gjithë takimit, duke konfirmuar formën e mirë dhe pretendimet serioze për ngjitje në Ligën e Parë.

Me këtë triumf, prizrenasit vazhdojnë të qëndrojnë në vend të parë me 63 pikë, në hap me objektivin sezonal./PrizrenPress.com