Përurohet Dhoma e Kontaktimit në Qendrën për Punë Sociale në Malishevë

By admin

Në Qendrën për Punë Sociale në Malishevë është përuruar Dhoma e Kontaktimit, një projekt që synon forcimin e shërbimeve sociale dhe mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijëve.

Ky investim konsiderohet një hap i rëndësishëm institucional në krijimin e një ambienti të sigurt dhe profesional për realizimin e kontakteve familjare në raste të ndjeshme sociale, duke ndihmuar në ruajtjen e lidhjeve prind–fëmijë.

Drejtori i Shëndetësisë në Komunën e Malishevës, Amrush Elshani, theksoi rëndësinë e këtij investimi për mirëqenien e fëmijëve dhe qasjen institucionale ndaj rasteve sociale.

“Ky investim vendos fëmijën në qendër të kujdesit institucional, duke ndihmuar në ruajtjen dhe forcimin e lidhjeve familjare edhe në situata të ndjeshme, si dhe duke krijuar një ambient të përshtatshëm për trajtimin me profesionalizëm të rasteve nga institucionet përkatëse”, u shpreh Elshani.

Edhe përfaqësuesi i Policisë së Kosovës, Zenel Haliti, vlerësoi rëndësinë e këtij projekti për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve gjatë proceseve të kontaktit.

“E shohim si një institucion shumë të domosdoshëm për krijimin e një mjedisi më të sigurt dhe më të përshtatshëm për fëmijët”, theksoi Haliti.

Mirënjohje e veçantë u shpreh për Shoqatën “Bereqeti” dhe donatorët që mundësuan realizimin e këtij projekti, i cili vlerësohet si një investim i drejtpërdrejtë në një të ardhme më të sigurt dhe më humane për komunitetin./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

