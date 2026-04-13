Prizren
Gola: Sakrifica e Lubizhdës, dëshmi e pashlyeshme e lirisë së Kosovës

By admin

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ardian Gola, ka përkujtuar dëshmorët dhe martirët e Lubizhdës së Hasit, duke vlerësuar sakrificën e tyre si pjesë të rëndësishme të historisë së luftës për liri.

Ai theksoi se Lubizhda, me 41 martirë dhe 14 dëshmorë, ndau fatin e shumë vendbanimeve të Kosovës gjatë luftës së viteve 1998–1999, duke dëshmuar qëndresën dhe guximin e popullit shqiptar.

“Me 41 martirë dhe 14 dëshmorë, Lubizhda ndau fatin me pjesën tjetër të Kosovës gjatë luftës së viteve 1998–1999, duke dëshmuar qëndresën dhe guximin e popullit shqiptar përballë regjimit kriminal të Serbisë”, tha Gola në postimin e tij, raporton PrizrenPress.

Sipas tij, këto sakrifica përbëjnë një dëshmi të pashlyeshme të çmimit të lirisë dhe një obligim të përhershëm për ruajtjen e kujtesës historike.

“Këto sakrifica të mëdha mbeten një dëshmi e pashlyeshme e çmimit të lirisë dhe një thirrje e përhershme për ta ruajtur kujtesën historike me dinjitet e përgjegjësi”, ka thënë ai.

Në fund të postimit, Gola shtoi: “Lavdi të gjithë atyre që ranë për t’u ngritur në panteonin e kombit tonë!”/PrizrenPress.com/

Vajzat e Bashkimit, një fitore para titullit
"Afërdita përsëri në shkollë" rikthehet në Teatrin e Prizrenit

Ndahet nga jeta muzikanti prizrenas Florim Guhelli në moshën 58-vjeçare

Është ndarë nga jeta në moshën 58-vjeçare muzikanti prizrenas Florim Nijazi Guhelli, duke lënë pas një kontribut të çmuar në skenën muzikore vendore. I ndjeri...
Kryetarja Emra: Gjykata e Prizrenit nuk ka pasur kapacitet për 109 të ndaluarit për keqpërdorim të votave

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, në një intervistë në “Tempus” foli edhe për aksionin ndaj të dyshuarve për keqpërdorim me vota,...

Vajzat e Bashkimit, një fitore para titullit

Kamioni rrokulliset te hyrja veriore e autostradës “Ibrahim Rugova” në Prizren

Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan

Në Prizren sot luhen ndeshjet e dyta gjysmëfinale të “Play-off”-it në Ligën e Parë

Klea Gashi, MVP e finales në Kupën U18

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Digjet kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”, pramje dramatike

Suhareka nderon Yllin me Simbol të Komunës

Bashkimi dhe Bora përballen sot në Prizren

Sot nis Play-Off-i i Ligës së Parë me gjysmëfinale të zjarrta në Prizren

Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën

Prizreni dhe OSBE forcojnë bashkëpunimin institucional

Gjeti një mjet shpërthyes duke punuar në një shtëpi në Rahovec, aktivizohet FSK-ja

OVL e UÇK-së Prizren zhvillon homazhe për dëshmorët dhe martirët në Lubizhdë të Hasit

