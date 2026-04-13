Gola: Sakrifica e Lubizhdës, dëshmi e pashlyeshme e lirisë së Kosovës

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ardian Gola, ka përkujtuar dëshmorët dhe martirët e Lubizhdës së Hasit, duke vlerësuar sakrificën e tyre si pjesë të rëndësishme të historisë së luftës për liri.
Ai theksoi se Lubizhda, me 41 martirë dhe 14 dëshmorë, ndau fatin e shumë vendbanimeve të Kosovës gjatë luftës së viteve 1998–1999, duke dëshmuar qëndresën dhe guximin e popullit shqiptar.
“Me 41 martirë dhe 14 dëshmorë, Lubizhda ndau fatin me pjesën tjetër të Kosovës gjatë luftës së viteve 1998–1999, duke dëshmuar qëndresën dhe guximin e popullit shqiptar përballë regjimit kriminal të Serbisë”, tha Gola në postimin e tij, raporton PrizrenPress.
Sipas tij, këto sakrifica përbëjnë një dëshmi të pashlyeshme të çmimit të lirisë dhe një obligim të përhershëm për ruajtjen e kujtesës historike.
“Këto sakrifica të mëdha mbeten një dëshmi e pashlyeshme e çmimit të lirisë dhe një thirrje e përhershme për ta ruajtur kujtesën historike me dinjitet e përgjegjësi”, ka thënë ai.
Në fund të postimit, Gola shtoi: “Lavdi të gjithë atyre që ranë për t’u ngritur në panteonin e kombit tonë!”/PrizrenPress.com/
