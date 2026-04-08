Nga shkollat te rrugët: Suhareka diskuton problemet e sigurisë publike

Sot në Suharekë u mbajt mbledhja e parë e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2026, ku u trajtuan çështje që lidhen me sigurinë e përgjithshme dhe mirëqenien e qytetarëve.

Sipas njoftimit të komunës, në fokus të diskutimeve ishin vlerësimi i gjendjes së sigurisë në territorin e komunës, vetëdijesimi i nxënësve për rrezikun nga minat dhe mjetet e tjera të pashpërthyera nga lufta, identifikimi i hapësirave publike ku cenohet lëvizja e lirë e qytetarëve, si dhe menaxhimi i qenve endacakë.

Nga mbledhja u theksua nevoja për bashkëpunim të vazhdueshëm ndërinstitucional në funksion të rritjes së sigurisë publike.

“Është me rëndësi që të vazhdojmë angazhimin e përbashkët për përmirësimin e sigurisë në komunë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë vetëdijesimit të nxënësve për rreziqet nga mjetet e pashpërthyera”, u theksua në gjatë takimit, raporton PrizrenPress.

Po ashtu, u vlerësua si e domosdoshme identifikimi dhe adresimi i hapësirave problematike publike.

“Duhet të identifikohen dhe trajtohen hapësirat ku cenohet lëvizja e lirë e qytetarëve, në mënyrë që të garantohet siguri më e madhe në terren”, u tha në mbledhje.

Në përfundim, u diskutua edhe çështja e qenve endacakë, ku u kërkua ndërmarrja e masave konkrete për menaxhimin e tyre.

“Trajtimi i qenve endacakë mbetet një nga prioritetet, me qëllim garantimin e sigurisë dhe lëvizjes së lirë të qytetarëve”, u theksua ndër të tjera në njoftim./PrizrenPress.com/

Previous article
Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale
Next article
Digjet kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”, pramje dramatike

Më Shumë

Fokus

Dogana sekuestron mallra të padeklaruara në një automjet në Vërmicë

Dogana e Kosovës ka njoftuar se kapur mallra të padeklaruara në një automjet në Vërmicë i cili drejtohej nga një shtetas i huaj. Bëhet e...
Lajme

Në Malishevë vijon aksionin për pastrimin e hapësirave publike

Komuna e Malishevës ka bërë të ditur se ka vazhduar aksioni për pastrimin e hapësirave publike në kuadër të muajit të pastrimit, me moton...

Përballje të jashtëzakonshme në javën e 27-të të Superligës

Suhareka përkujton dëshmorët dhe martirët e Greikocit dhe Vraniçit

Liria fiton derbin e Prizrenit

Promovohet libri “Dëshmi nga Ferri – Eksodi Bellanica, prill 1999”

Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale

Prizrenasit në hall të madh me qentë endacakë

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Peja 03 barazon serinë finale ndaj Bashkimit

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Punime në rrjetin elektrik në Restelicë të Dragashit, kufizohet qarkullimi i automjeteve

Berisha: Përzgjedhja e mjekut familjar do të bëhet e detyrueshme

Totaj për rrugën Tetovë-Prizren: Nuk e dimë çka po punohet, ka mungesë transparence

Martohet djali i heroit të Kosovës, Fetah Gega

Shkolla e Mjekësisë “Luciano Motroni” në Prizren shënon 64-vjetorin e themelimit

