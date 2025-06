Kryetari i Dragashit raporton për gjashtëmujorin e parë të vitit 2025

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka prezantuar të premten raportin e punës së ekzekutivit lokal për gjashtëmujorin e parë të vitit 2025, në një takim publik me qytetarët – të parin për këtë vit.

Në këtë prezantim, Xheladini ka paraqitur një përmbledhje të aktiviteteve dhe projekteve të realizuara gjatë kësaj periudhe, duke vënë theksin në zhvillimet kryesore dhe bashkëpunimet institucionale.

“Sot prezantuam punën gjashtëmujore të komunës, me fokus në projektet e realizuara, marrëveshjet e bashkëpunimit me organizata vendore dhe ndërkombëtare, si dhe takimet me përfaqësues të lartë diplomatikë”, thuhet në njoftimin zyrtar të komunës.

Në takim u dha gjithashtu një pasqyrë e ecurisë së projekteve kapitale që janë në fazë implementimi, si dhe atyre që planifikohen të realizohen në përputhje me Planin Vjetor të Prokurimit.

Po ashtu, kryetari Xheladini prezantoi para qytetarëve edhe mbështetjen e dhënë për organizatat joqeveritare përmes thirrjeve publike në fushat e kulturës, rinisë dhe sportit.

Në pjesën e dytë të takimit, u hap diskutimi për Draftin e Kornizës Afatmesme Buxhetore për periudhën 2026–2028. Qytetarët e pranishëm patën mundësinë të paraqesin propozimet dhe kërkesat e tyre për investime dhe përmirësime në shërbimet komunale./PrizrenPress.com/

