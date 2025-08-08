Suharekë: Policia sekuestron armë zjarri dhe municion në shtëpinë e një 81-vjeçari

Policia e Kosovës ka sekuestruar një armë zjarri dhe sasi municioni në shtëpinë e një 81-vjeçari në fshatin Doberdelan të Suharekës, pas informatave se ai posedonte armë pa leje.
Burime policore bëjnë të ditur se njësia e hetimeve ka ndërhyrë në pronën e të dyshuarit Sylejman Balaj, ku gjatë kontrollit është gjetur një pushkë karabinë, prodhim rus, kalibër 7.9 mm, së bashku me 26 fishekë të të njëjtit kalibër dhe dy fishekë kalibër 7.62 mm.
Me urdhër të prokurorit kujdestar, arma dhe municioni janë sekuestruar për hetime të mëtejshme. I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës, ndërsa rasti do të procedohet në procedurë të rregullt.
