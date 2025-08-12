Operacion antidrogë në Prizren, sekuestrohet kokainë 300 mijë euro

Policia e Kosovës ka realizuar një operacion të suksesshëm antidrogë në Prizren, duke sekuestruar 4.4 kilogramë kokainë me vlerë të përafërt 300 mijë euro dhe duke arrestuar një person të dyshuar.
Sipas njoftimit, operacioni është zhvilluar më 11 gusht 2025 nga hetuesit e Njësisë Rajonale për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë në Prizren, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore të Prizrenit. Arrestimi është kryer në rrugën “Viljam Voker” në Prizren, ku u ndalua i dyshuari H.K. (1994), shtetas i Republikës së Kosovës, raporton PrizrenPress.
Me urdhër të prokurorit kompetent, policia ka kryer kontrolle në dy lokacione, ku janë gjetur dhe sekuestruar: 4 kg e 440 gram kokainë; dy peshore elektronike; 260 euro para të gatshme; pajisje për vakumim të qeseve plastike; një motoçikletë Piaggio Vespa; një telefon iPhone 15 Pro Max; një skalper; si dhe sasi e konsiderueshme qese plastike për paketim.
“Sipas vlerësimeve, sasia e sekuestruar e substancës narkotike, në tregun ilegal, mund të kapë vlerën deri në 300,000 (treqind mijë) euro”, thuhet në komunikatën e Policisë së Kosovës.
I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit të caktuar sipas detyrës zyrtare dhe, me vendim të prokurorit të shtetit, është ndaluar për 48 orë.
Policia ka ritheksuar përkushtimin në luftën kundër narkotikëve, duke bërë apel: “Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftën kundër narkotikëve dhe fton qytetarët që të bashkëpunojnë, duke raportuar çdo informacion të dyshimtë tek organet e rendit”./PrizrenPress.com
