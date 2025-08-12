35 C
Prizren
E martë, 12 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Operacion antidrogë në Prizren, sekuestrohet kokainë 300 mijë euro

By admin

Policia e Kosovës ka realizuar një operacion të suksesshëm antidrogë në Prizren, duke sekuestruar 4.4 kilogramë kokainë me vlerë të përafërt 300 mijë euro dhe duke arrestuar një person të dyshuar.

Sipas njoftimit, operacioni është zhvilluar më 11 gusht 2025 nga hetuesit e Njësisë Rajonale për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë në Prizren, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore të Prizrenit. Arrestimi është kryer në rrugën “Viljam Voker” në Prizren, ku u ndalua i dyshuari H.K. (1994), shtetas i Republikës së Kosovës, raporton PrizrenPress.

Me urdhër të prokurorit kompetent, policia ka kryer kontrolle në dy lokacione, ku janë gjetur dhe sekuestruar: 4 kg e 440 gram kokainë; dy peshore elektronike; 260 euro para të gatshme; pajisje për vakumim të qeseve plastike; një motoçikletë Piaggio Vespa; një telefon iPhone 15 Pro Max; një skalper; si dhe sasi e konsiderueshme qese plastike për paketim.

“Sipas vlerësimeve, sasia e sekuestruar e substancës narkotike, në tregun ilegal, mund të kapë vlerën deri në 300,000 (treqind mijë) euro”, thuhet në komunikatën e Policisë së Kosovës.

I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit të caktuar sipas detyrës zyrtare dhe, me vendim të prokurorit të shtetit, është ndaluar për 48 orë.

Policia ka ritheksuar përkushtimin në luftën kundër narkotikëve, duke bërë apel: “Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftën kundër narkotikëve dhe fton qytetarët që të bashkëpunojnë, duke raportuar çdo informacion të dyshimtë tek organet e rendit”./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Moti sot: Me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri në 35 gradë Celsius
Next article
“Fillimisht i nxitën qentë në përleshje” – Prokuroria jep detaje për vrasjen me thikë në Prizren

Më Shumë

Lajme

37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive

Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka njoftuar se gjatë periudhës raportuese nga ora 08:00 deri në 14:00 janë regjistruar gjithsej 37 vatra zjarri në territorin...
Lajme

IKSHPK u bën thirrje qytetarëve: Kujdes gjatë temperaturave të larta

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) ka apeluar për kujdes të shtuar gjatë ditëve me temperatura të larta, të cilat po mbizotërojnë...

Mbi 295 mijë euro borxhe në lagjen “Bajram Curri” të Prizrenit – “Hidroregjioni Jugor” apelon për pagesën e faturave të ujit

Prokuroria në Prizren ngrit aktakuzë ndaj një personi për fajde dhe organizim të bixhozit të paligjshëm

Çeku: Suhareka po bëhet me stadium të ri

Rrahu motrën dhe vëllanë, prangoset i dyshuari në Rahovec

Gjetjet e gjykatës me rastin e caktimit të masës së paraburgimit ndaj Nexhmi Krasniqit dhe të tjerëve

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Gjinoc

Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

Punimet e restaurimit në Konsullatën Austrohungareze në Prizren drejt përfundimit

Momenti kur një çiklist përplaset nga furgoni në Suharekë (VIDEO)

Krasniqi: Dr. Gëzimi është njeriu i duhur për Malishevën

Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim për të arrestuarin për fajde – i dyshuari u kap në flagrancë duke marrë 5 mijë euro kamatë

Borxhi i lartë ndaj ujësjellësit në Gjonaj: ‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e menjëhershme të faturave

Vdes një person në Prizren, ra nga muri mbi 6 metra i lartë pasi u godit nga vetura e tij

Pas arrestimit të kolonelit Nexhmi Krasniqit, KMDLNj kritikon Sveçlën për deklarata paragjykuese

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne