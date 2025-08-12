Prof. dr. Samedin Haxhijaha nderohet post mortem me dekoratën për humanizëm ‘Dr. Ali Sokoli’

Në Rahovec, në një ceremoni solemne, në prani të familjarëve, bashkëpunëtorëve dhe qytetarëve, Prof. dr. Samedin Haxhijaha u nderua me dekoratën për humanizëm “Dr. Ali Sokoli”. Ky çmim i jepet atyre që me përkushtim të jashtëzakonshëm kanë kontribuar në përmirësimin e jetës dhe kushteve të punës për njerëzit në nevojë, raporton PrizrenPress.
Prof. dr. Haxhijaha ishte një mjek dhe humanist i shquar, i cili gjatë gjithë jetës iu kushtua shërbimit ndaj popullit të Kosovës. Ai dha kontribut të madh në mbrojtjen e shëndetit publik, duke hapur institucione dhe duke konsoliduar shërbime të veçanta shëndetësore në një kohë kur mund të kishte zgjedhur një jetë më të lehtë jashtë vendit.
Smajl Latifi, kryetari i Rahovecit, theksoi se zgjedhja e Prof. dr. Haxhijaha për t’i shërbyer vendit dhe misioni i tij human e bëjnë emrin e tij të nderuar brez pas brezi.
“Shembulli i Prof. dr. Samedin Haxhijaha mbetet frymëzim dhe motivim për të gjithë ata që e shohin mjekësinë dhe humanizmin jo vetëm si profesion, por si mision jetësor”, tha ai.
Dekorata “Dr. Ali Sokoli”, e emëruar sipas një prej doajenëve të shëndetësisë shqiptare, iu nda post mortem Prof. dr. Haxhijaha si shenjë mirënjohjeje për jetën e tij të mbushur me shërbim, humanizëm dhe atdhedashuri./PrizrenPress.com
