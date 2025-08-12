35 C
Prizren
E martë, 12 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Prof. dr. Samedin Haxhijaha nderohet post mortem me dekoratën për humanizëm ‘Dr. Ali Sokoli’

By admin

Në Rahovec, në një ceremoni solemne, në prani të familjarëve, bashkëpunëtorëve dhe qytetarëve, Prof. dr. Samedin Haxhijaha u nderua me dekoratën për humanizëm “Dr. Ali Sokoli”. Ky çmim i jepet atyre që me përkushtim të jashtëzakonshëm kanë kontribuar në përmirësimin e jetës dhe kushteve të punës për njerëzit në nevojë, raporton PrizrenPress.

Prof. dr. Haxhijaha ishte një mjek dhe humanist i shquar, i cili gjatë gjithë jetës iu kushtua shërbimit ndaj popullit të Kosovës. Ai dha kontribut të madh në mbrojtjen e shëndetit publik, duke hapur institucione dhe duke konsoliduar shërbime të veçanta shëndetësore në një kohë kur mund të kishte zgjedhur një jetë më të lehtë jashtë vendit.

Smajl Latifi, kryetari i Rahovecit, theksoi se zgjedhja e Prof. dr. Haxhijaha për t’i shërbyer vendit dhe misioni i tij human e bëjnë emrin e tij të nderuar brez pas brezi.

“Shembulli i Prof. dr. Samedin Haxhijaha mbetet frymëzim dhe motivim për të gjithë ata që e shohin mjekësinë dhe humanizmin jo vetëm si profesion, por si mision jetësor”, tha ai.

Dekorata “Dr. Ali Sokoli”, e emëruar sipas një prej doajenëve të shëndetësisë shqiptare, iu nda post mortem Prof. dr. Haxhijaha si shenjë mirënjohjeje për jetën e tij të mbushur me shërbim, humanizëm dhe atdhedashuri./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Mund të jetë një imazh i ngrohës i ujit, altoparlant dhe teksti që thotë "BRUNGARR Atall n vere NEW NEWSERIE SERIE SMODEL S -30 MODELII RI 26 @ @8 2 26 BRUNGAR EI 12000 499€ BTU 399€ 18000 749 BTu 649€ 24000 899€ BTU 799€ R32 A+++ WiFiA Heating Belt DERI ?E +30°C +53°C ME 0% INTERES MONTIMI GRATIS Montimi Gratis vien për Rrafshin Dukagjinit BRENTONI -HOME- GARANCIONI 5 BRUNG +383 48 433 200 +383 48 328 328260 260"

Previous article
SHKA “Malesori” nga Gjonaj i Hasit ftohet në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit në Bullgari
Next article
Prizren/ Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasje të rëndë

Më Shumë

Lajme

Mërgata plaçkitet, inspektorët në pushim!

Fahri Musliu Të gjithë e lavdërojnë dhe i gëzohen mërgatës, edhe pushteti, edhe tregtarët edhe qytetarët (familjarët) veçmas gastronomia (hotelieria) por duket se kjo është...
Fokus

Nis hetimi për një gurthyes për degradim e shkatërrim të mjedisit në Suharekë

Policia e Kosovës ka iniciuar rast për degradim dhe shkatërrim të ambientit ndaj një gurëthyesi në fshatin Samadrexhë të Suharekës. Policët kanë gjetur në gurëthyes...

Super-nënkalimi 8 milionësh i Malishevës përurohet në mënyrë të veçantë

Vendoset ndriçim i ri publik në “Shatërvan” të Prizrenit

Shtiu me armë në aheng familjar në Prizren – arrestohet dhe dërgohet në mbajtje

Prizren/ Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasje të rëndë

Presidentja Osmani: DokuFest shndërron Prizrenin në kryeqendrën kulturore dhe të ideve të reja

Një muaj paraburgim ndaj kolonelit Nexhmi Krasniqi dhe tre të tjerëve për detyrim, armëmbajtje pa leje dhe shmangie tatimi

Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

Nexhmi Krasniqi para gjykatës: Nuk jemi rob

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova” (Pamje)

Lovre Basic i bashkohet Yllit

Dogana në Vërmicë konfiskon një pistoletë me 100 fishekë

Rrahu motrën dhe vëllanë, prangoset i dyshuari në Rahovec

KQZ: Këto janë afatet për aplikimin online për akreditim të vëzhguesve e mediave

Momenti kur një çiklist përplaset nga furgoni në Suharekë (VIDEO)

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne