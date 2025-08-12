31.3 C
Po restaurohet Xhamia e Mesxhitit në Prizren

admin

Xhamia e Mesxhitit, një nga asetet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore në qytetin historik të Prizrenit, është duke u restauruar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha, tregon  se punimet po zhvillohen sipas planit dhe dinamikës së paraparë.

“Projekti për restaurimin e kësaj xhamie me vlera historike është hartuar dhe po mbikëqyret nga vetë Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren”, shkruan Hoxha.

Restaurimi i Xhamisë së Mesxhitit synon ruajtjen e vlerave autentike arkitekturore dhe kulturore të saj, duke respektuar tërësisht karakterin origjinal të objektit.

Ky projekt paraqet një hap tjetër në përpjekjet institucionale për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në Kosovë./PP/

