Po restaurohet Xhamia e Mesxhitit në Prizren

Xhamia e Mesxhitit, një nga asetet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore në qytetin historik të Prizrenit, është duke u restauruar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha, tregon se punimet po zhvillohen sipas planit dhe dinamikës së paraparë.
“Projekti për restaurimin e kësaj xhamie me vlera historike është hartuar dhe po mbikëqyret nga vetë Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren”, shkruan Hoxha.
Restaurimi i Xhamisë së Mesxhitit synon ruajtjen e vlerave autentike arkitekturore dhe kulturore të saj, duke respektuar tërësisht karakterin origjinal të objektit.
Ky projekt paraqet një hap tjetër në përpjekjet institucionale për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në Kosovë./PP/
