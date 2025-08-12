25.3 C
Fatmir Limaj takon qytetarët e Prizrenit

Kryetari i Nisma Socialdemokrate, Fatmir Limaj, zhvilloi një vizitë në Prizren ku u takua me qytetarë dhe aktivistë lokalë në një ambient të ngrohtë e miqësor.

“Gjatë këtij takimi, ai bisedoi nga afër me të pranishmit për çështjet aktuale politike dhe sfidat me të cilat përballet qyteti, duke dëgjuar shqetësimet dhe idetë e tyre për zhvillimin e mëtejshëm të Prizrenit”, thuhet në njoftimin e Nismës në Prizren.

Takimi u karakterizua nga një atmosferë bashkëpunimi dhe angazhimi, duke reflektuar përkushtimin e tij për të qenë pranë qytetarëve dhe për të ndërtuar politika që pasqyrojnë nevojat reale./PP/

