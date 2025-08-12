Fatmir Limaj takon qytetarët e Prizrenit

Kryetari i Nisma Socialdemokrate, Fatmir Limaj, zhvilloi një vizitë në Prizren ku u takua me qytetarë dhe aktivistë lokalë në një ambient të ngrohtë e miqësor.
“Gjatë këtij takimi, ai bisedoi nga afër me të pranishmit për çështjet aktuale politike dhe sfidat me të cilat përballet qyteti, duke dëgjuar shqetësimet dhe idetë e tyre për zhvillimin e mëtejshëm të Prizrenit”, thuhet në njoftimin e Nismës në Prizren.
Takimi u karakterizua nga një atmosferë bashkëpunimi dhe angazhimi, duke reflektuar përkushtimin e tij për të qenë pranë qytetarëve dhe për të ndërtuar politika që pasqyrojnë nevojat reale./PP/
Marketing
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren