Maturantët mund ta paraqesin provimin e maturës në e-Kosova

Në platformën e shërbimeve e-Kosova janë hapur aplikimet për paraqitjen e provimit të maturës, në afatin e dytë.
“Të gjithë maturantët e shkollave të mesme të larta që janë të interesuar të marrin pjesë në afatin e dytë të provimit të maturës shtetërore kanë mundësinë të aplikojnë përmes platformës e-Kosova nga data 13 – 22 gusht 2025”, është thënë në njoftim.
Për të aplikuar, maturantët duhet të identifikohen në platformën e-Kosova, të klikojnë mbi opsionin “Shërbime”, më pas te “Arsimi”, dhe të klikohet mbi opsionin “Apliko për paraqitje të provimit të maturës – afati i dytë”.
“Ky shërbim është krijuar për të lehtësuar procesin e aplikimit, duke ju mundësuar të kryeni të gjitha procedurat online, pa pasur nevojë të paraqiteni fizikisht në shkollë apo institucione tjera”, është thënë në njoftim.
