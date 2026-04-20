Parashikimi javor i motit: E hënë me diell, nga e marta reshje shiu në gjithë vendin

Java fillon me kushte të qëndrueshme atmosferike dhe mot kryesisht me diell, si pasojë e ndikimit të përkohshëm të një fushe të presionit të lartë atmosferik.

Megjithatë, siç ka njoftuat Instituti Hidrometerologjik, gjatë orëve të pasdites pritet destabilizim i masave ajrore mbi fushat barike, duke çuar në zhvillimin e vranësirave konvektive.

Si rezultat i këtij procesi, parashihen reshje shiu me karakter lokal, të shoqëruara vende-vende edhe me shkarkime elektrike (rrufe).

Gjatë ditës së martë, territori i vendit do të ndikohet më gjerësisht nga një sistem frontal, i cili do të sjellë reshje shiu në gjithë territorin.

Në disa zona këto reshje mund të jenë më intensive dhe të shoqëruara me aktivitete konvektive, përfshirë edhe shkarkime rrufesh.

Të mërkurën, kushtet meteorologjike mbeten relativisht të paqëndrueshme, por reshjet do të jenë më të shpërndara dhe kryesisht në formë rigash lokale shiu, si pasojë e dobësimit gradual të sistemit frontal dhe stabilizimit të pjesshëm të atmosferës.

Nga dita e enjte pritet përmirësim i dukshëm i kushteve atmosferike, si rezultat i riaktivizimit të fushës anticiklonike, duke sjellë mot më të qëndrueshëm dhe me më pak probabilitet për reshje.

Sa i përket kushteve agrometeorologjike, ato paraqiten përgjithësisht stabile gjatë gjithë javës. Temperaturat minimale nuk pritet të zbresin në vlera negative, përpos në ndonjë zone me lartësi të lartë mbidetare dhe të ekspozuara nga veriu gjeografik , çka nënkupton mungesë të rrezikut nga ngricat pranverore.

Kjo situatë është e favorshme për zhvillimin fenologjik të kulturave bujqësore dhe për aktivitetet në terren.

E hënë

Mot me diell dhe vranesira të shpërndara.Vranësiart në pjesën e dytë parashihen

të dendësohen dhe si rezultat i këtyre ndryshimeve parashihen reshje shiu të

percjellura me shkarkime elektrike.

Temperaturat minimale: 3-6°C

Temperaturat maksimale: 14-18°C

Era: Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperendimit me shpejtësi 1-8m/s

E martë

Mot me diell dhe vranesira të shpërndara. Vranësirat gjatë ditës priten të sjellin

reshje shiu të përcjellura me rrufe.

Temperaturat minimale: 2- 5°C

Temperaturat maksimale: 11-15°C

Era: nga verilindjes me shpejtësi 1-12m/s

E mërkurë

Moti me diell dhe vranësira të shpërndara.. Vrannsirat vende-vende mund të

sjellin riga shiu.

Temperaturat minimale: 2-4°C

Temperaturat maksimale: 11-14°C

Era: kryesisht nga veriperendimii me shpejtësi 1-6m/s.

E enjte

Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësira më të dendura parashihen në

relievin malor.

Temperaturat minimale: 0-2°C

Temperaturat maksimale: 13-16°C

Era: nga veriperendimi 1-5m/s.

E premte

Mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Temperaturat mimale: 0 deri 3°C

Tmperaturat maksimale: 14- 17°C

Era: nga drejtimi i veriperendimi me shpejtësi 1-6m/s. /

Marketing

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Sport

Lepenci mposht Drinin e Bardhë me dy gola

Lepenci ka shënuar fitore të rëndësishme në shtëpi, duke mposhtur Drini i Bardhë me rezultat 2:0, në kuadër të javës së 26-të të Ligës së...
Lajme

Varroset i riu nga Rahoveci që humbi jetën në një aksident trafiku në Austri

Sot iu dha lamtumira e fundit, 19 vjeçarit Bylbyl Avdulla Mazreku nga fshati Retijë e Rahovecit. Ai ka humbur jetën pak ditë më parë...

Top basketbollistët e Superligës, Hellems kryeson listën e shënuesve

Zyra e Kryeprokurorit: Kërcënohet kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu

Latifi mbledh drejtorët, diskuton ecurinë e punëve dhe prioritetet komunale

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikantë me pagesë në Komunën e Rahovecit

Peja 03 mposht Bashkimin, finalja shkon në ndeshjen e gjashtë

Aksidentohet rëndë një cisternë e naftës në dalje të Prizrenit – pamje

Junior 06 dhe Vëllaznimi përballen në aktin e parë të finales U16

Aksident në Suharekë, lëndohet rëndë 9 vjeçari

Ndërron jetë nëna e kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj

Bashkimi kërkon titullin në Pejë, vetëm një fitore larg kurorës

“S’duhen justifikime”, deputeti Gashi kërkon ndërhyrje urgjente për rrëshqitjet e dheut në autostradën “Ibrahim Rugova”

Mbahet konsultim publik në Prizren për nevojat e personave me aftësi të kufizuara

AKB: 40% e pagës së 13-të iku gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës

Ngjarja tragjike me tre viktima në Malishevë, Kastrati ngushëllon familjen Berisha: Presim sa më shpejt të zbardhen shkaqet

