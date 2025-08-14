26.1 C
Prizren
E enjte, 14 Gusht, 2025
Vetëvendosje në Prizren garon me listë prej 45 kandidatësh, bartëse një grua

Në garën për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Lëvizja Vetëvendosje ka hyrë me një listë prej 45 kandidatësh, ku veçohet fakti se bartësja është një grua, raporton PrizrenPress.

Prezantimi është bërë nga kandidati për kryetar të komunës, Artan Abrashi, i cili ka theksuar se ekipi përfaqëson çdo lagje dhe çdo fshat të Prizrenit.

“Lista është gati! 45 gra e burra të ndershëm, të përkushtuar, me zemër e mendje për komunën tonë. Zëri i çdo lagjeje dhe çdo fshati – gati të punojnë për një Prizren që funksionon 365 ditë në vit, për të gjithë, pa përjashtim”, ka deklaruar Abrashi.

Ai ka shtuar se vendosja e një gruaje si bartëse liste është “dëshmi e qartë për vlerat tona: përfaqësim, barazi dhe besim në aftësinë e grave për të udhëhequr”.

“Ky është ekipi që do të jetë pranë jush, në terren dhe në Kuvend, për të bërë realitet vizionin tonë. Bashkë, drejt fitores!”, ka përfunduar ai./PrizrenPress.com

