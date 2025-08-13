NISMA prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Nisma Socialdemokrate ka prezantuar zyrtarisht listën e kandidatëve për Kuvendin Komunal të Prizrenit, të udhëhequr nga kandidatja për kryetare të qytetit, Albulena Balaj Halimaj.
Në fjalën e saj, Halimaj theksoi se ky është kandidimi i saj i parë në garën lokale, por jo përvoja e saj e parë në politikë, pasi ka shërbyer dy mandate si Deputete e Kuvendit të Kosovës dhe si Zëvendëskryeministre, raporton PrizrenPress.
“Tani jam këtu, në qytetin tim, për t’u përballur nga afër me çdo problem të Prizrenit dhe për t’i dhënë zgjidhje që meritojnë qytetarët tanë”, tha ajo.
Ajo pranoi se koha për përgatitje ka qenë e shkurtër, por falë vullnetit dhe guximit të ekipit, Nisma Socialdemokrate ka ndërtuar një listë të fortë e garuese për zgjedhjet e 12 tetorit.
“Ekipi ynë është kaq i përkushtuar për ta bërë këtë. Ju falënderoj nga zemra për çdo mbështetje deri më sot dhe do t’ju jem mirënjohëse për përkrahjen edhe në ditët që po vijnë. Nga sot, do të shihemi çdo ditë bashkë”, u shpreh Halimaj./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/