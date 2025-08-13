22.5 C
NISMA prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Nisma Socialdemokrate ka prezantuar zyrtarisht listën e kandidatëve për Kuvendin Komunal të Prizrenit, të udhëhequr nga kandidatja për kryetare të qytetit, Albulena Balaj Halimaj.

Në fjalën e saj, Halimaj theksoi se ky është kandidimi i saj i parë në garën lokale, por jo përvoja e saj e parë në politikë, pasi ka shërbyer dy mandate si Deputete e Kuvendit të Kosovës dhe si Zëvendëskryeministre, raporton PrizrenPress.

“Tani jam këtu, në qytetin tim, për t’u përballur nga afër me çdo problem të Prizrenit dhe për t’i dhënë zgjidhje që meritojnë qytetarët tanë”, tha ajo.

Ajo pranoi se koha për përgatitje ka qenë e shkurtër, por falë vullnetit dhe guximit të ekipit, Nisma Socialdemokrate ka ndërtuar një listë të fortë e garuese për zgjedhjet e 12 tetorit.

“Ekipi ynë është kaq i përkushtuar për ta bërë këtë. Ju falënderoj nga zemra për çdo mbështetje deri më sot dhe do t’ju jem mirënjohëse për përkrahjen edhe në ditët që po vijnë. Nga sot, do të shihemi çdo ditë bashkë”, u shpreh Halimaj./PrizrenPress.com

