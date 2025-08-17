Për herë të parë në Malishevë u organizua turneu i basketbollit 3×3, që solli emocion dhe spektakël për qytetarët në sheshin qendror të qytetit.
Hapjen e turneut e bëri kryetari i Malishevës, Ekrem Kastrati, i cili shprehu kënaqësinë që një aktivitet i tillë po zhvillohej në zemër të qytetit, duke sjellë energji pozitive për të gjithë pjesëmarrësit dhe tifozët. Në fund të evenimentit, kryetari Kastrati dorëzoi edhe çmimin për ekipin fitues., rapprron PrizrenPress.
Në këtë garë morën pjesë 12 ekipe, duke e bërë turneun mjaft cilësor dhe konkurrues. Pas ndeshjeve në grupe u zhvilluan gjysmëfinalet, ndërsa finalja ndërmjet Bero Kingdom dhe Hoppers ishte e mbushur me ritëm dhe emocione, e fituar bindshëm nga Bero Kingdom me rezultatin 21:6.
Ekipi kampion u shpërblye me 700 euro, ndërsa vendi i dytë mori 300 euro./PrizrenPress.com
