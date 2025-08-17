20.5 C
Prizren
Thethi

By admin

Don Pren Kola

Në zemrën e këtyre maleve,
ku shtrihet Thethi,
po flitka dhe qetësia!

Heshtimi po e treguaka të vërtetën
se sa e madhe është atdhedashuria!

Përmes gurgullimës së krojeve,
të pastra si loti,
kënga malsorake po jehuaka nëpër këto kreshta!

Këtu paska bërë Krijuesi
një vend plot magji,
t’veshur n’petka engjëllore e stoli,
vend ku po të kapluaka mbresa!

Po e ndiej një vend plot bekim,
një natyrë që po më shton mall
e po më flet në heshtim!

Kullat po më flasin për historinë,
për Nderin e Besën e Fenë
që qenka plot aty!

Këtu po u dëgjuakan poezi
në jehun e lashtësisë,
që nuk po u përvijuakan në shkronja
e nuk po u lexuakan me sy,
përveç me shpirt dhe dashuri.

Theth, 5 gusht, 2025

