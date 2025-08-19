18.2 C
Prizren
Adnan Abrashi, publicisti që foli kur të tjerët heshtnin

Adnan Abrashi lindi më 21 dhjetor 1957 në Prizren. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje, ndërsa në vitin 1981 u diplomua në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.

Në vitin 1982 filloi punë si sekretar në shtypshkronjën “Ramiz Sadiku” në Prizren. Në vitin 1990 u largua nga puna për shkak të masave të dhunshme të aplikuara në Kosovë. Po në atë vit, ai u arrestua dhe u burgos nga autoritetet jugosllave nën akuzën për irredentizëm.

Për një kohë, veçanërisht pas luftës, Adnani u angazhua me analiza dhe kolumne me karakteristika socio-politike dhe kulturore. Ai ishte bashkëpunëtor në shumë media në Kosovë, Shqipëri dhe më gjerë, përfshirë edhe elektronikën dhe televizionin.

Pas luftës, për më shumë se një dekadë, shërbeu si producent në televizionin lokal “TV Opinion”, ku u veçua për zbulimin dhe inkurajimin e talenteve të rinj në fushën e artit, muzikës dhe ekranit.

Në rininë e tij, Adnani ishte mjaft kurioz për të mësuar rreth ligjeve të jetës. Shkrimet e tij me tema filozofike dhe ekzistenciale u botuan në revista të ndryshme.

Ishte bashkëthemelues dhe kryetar i shoqatës “Vegimi Mistik”, e përkushtuar ndaj krijimit të njeriut të ri përmes ofrimit të vlerave njerëzore dhe zbërthimit të tyre në jetën e përditshme.

Kontributin e tij për kulturën, sidomos në vitet e vështira të Kosovës, e dëshmon edhe hapja e galerisë artistike “Vatra” në Prizren, më 1992. Qëllimi i saj ishte krijimi i një hapësire për prezantimin e krijimtarisë artistike, jo vetëm për autorët prizrenas, por edhe më gjerë.

Adnan Abrashi u nda nga jeta në vitin 2013 dhe u varros në Prizren.

(Marrë nga libri “Në kujtesën e qytetit II,” me autor Salajdin Krasniqi)

