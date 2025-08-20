30.2 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

By admin

Dy persona janë ndaluar, ndërsa tre të tjerë janë liruar në procedurë të rregullt pas kontrolleve të realizuara nga Policia e Kosovës në disa lokacione në Prizren, të martën.

Sipas raportit 24-orësh të policisë, personat e përfshirë dyshohen për përfshirje në veprën penale “Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm”.

Gjatë kontrolleve, janë sekuestruar përkohësisht prova dhe dëshmi të cilat lidhen me veprat penale të dyshuara.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Një person gjendet pa shenja jete në një restorant në Malishevë
Next article
Arrestohet i dyshuari nga Mamusha për krim kibernetik, ishte dënuar me rreth dy vjet burgim efektiv

Më Shumë

Lajme

Vjehrri rrah nusen në Rahovec

Një grua në Rahovec ka njoftuar policinë se ka pësuar dhunë nga vjehrri i saj. Sipas raportit policor, viktimës i është ofruar ndihmë mjekësore dhe...
Lajme

Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit

Seanca e radhës e Kuvendit të Kosovës, e cila ishte ndërprerë për shkak të bllokadës trejavore, do të vazhdojë nesër (e mërkurë) nga ora...

Pesë projekte garojnë për 50 mijë euro nga buxheti i Komunës së Rahovecit

Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

Bakaj: Prizreni do të garojë denjësisht në Ligën e Parë

Nisin punimet për rehabilitimin e Kaptazhës IV tek “40 Burimet” në Prizren

Mbi 61 mijë qytetarë nga Kosova kaluan sot në Shqipëri

Gjyshi raporton të zhdukur mbesën dhe nipin në Nashec të Prizrenit

‘Drini i Bardhë’ nga Hasi i Prizrenit, të dielën nis rrugëtimin në Ligën e Dytë

Policia në Prizren shqipton gjoba deri 500 euro për automjetet me zhurmues të veçantë

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Enver Hoxha, biri i llastuar i një tregtari të mirë

Suhareka, e para komunë në Kosovë që ofron aplikim online për leje ndërtimore

Policia pajiset me radar mobile, shqiptoi 13 gjoba në Prizren

Ekrem Kastrati publikon listën e kandidatëve për asambleistë të Malishevës

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne