30.2 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Abrashi: 13 milionë euro për stadiumin e Prizrenit

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, zhvilloi sot një vizitë në Klubin e Futbollit “Liria”.

Gjatë vizitës, Abrashi nënvizoi rëndësinë e këtij institucioni sportiv si pjesë e identitetit kulturor e sportiv të Prizrenit dhe prezantoi projekte konkrete që përkrahin zhvillimin e infrastrukturës dhe promovimin e sportit në nivel lokal.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

“Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka planifikuar një investim prej 13 milionë euro për rikonstruksionin e stadiumit të qytetit, i cili do ta kthejë Prizrenin në një qendër të rëndësishme sportive në vend”, tha Abrashi.

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Ai prezantoi një pjesë të planit të qeverisjes lokale që përfshin integrimin e futbollit si aktivitet jashtëmësimor në shkolla, përmes krijimit të një lige shkollore, sigurimit të pajisjeve, transportit dhe një bashkëpunimi të drejtpërdrejtë me KF ‘Liria’ për zhvillimin profesional të talenteve të rinj.

Ky vizion i ri për sportin synon jo vetëm fuqizimin e klubeve lokale, por edhe ndërtimin e një kulture të shëndetshme dhe aktive për të rinjtë e Prizrenit./PP/

Marketing

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zaimina Vasjari lajmërohet nga jahti, pozon me bikini
Next article
Totaj mirëpriti aktoret ndërkombëtare të shfaqjes “Femicid” në Prizren

Më Shumë

Fokus

Komuna e Prizrenit hap tender afro 10 mijë euro për bileta aeroplani

Komuna e Prizrenit ka hapur një tender me vlerë afërsisht 10 mijë euro. Këto para pritet të shpenzohen për bileta aeroplani. “Shërbime e transportit ajror për...
Fokus

Premtoi ndërmjetësim për prona dhe mori para – Prokuroria në Prizren jep detaje nga arrestimi i zyrtarit të Agjencisë Pyjore

Prokuroria Themelore në Prizren ka dhënë detaje rreth arrestimit të zyrtarit të Agjencisë Pyjore të Kosovës, I.O., i cili dyshohet për keqpërdorim të pozitës...

Gjykata ia cakton një muaj paraburgim Ramadan Morinës, i dyshuar për krime lufte ndaj civilëve shqiptarë në Malishevë

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Bexhet Xheladini publikon listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblen Komunale në Dragash

Prizreni forcon skuadrën me dy afrime të reja

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Suhareka, e para komunë në Kosovë që ofron aplikim online për leje ndërtimore

Aventurë dhe adrenalinë e re në Prizren – Zip Line ju bën të fluturoni mbi qytetin historik

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

Bakaj: Prizreni do të garojë denjësisht në Ligën e Parë

Totaj mirëpriti aktoret ndërkombëtare të shfaqjes “Femicid” në Prizren

Durrës: 7 vjeçarja nga Prizreni kërkon prindërit e saj

Partia Guxo në Prizren garon me 20 kandidatë, bartës i listës Haxhi Avdyli

Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit

Policia në Prizren shqipton gjoba deri 500 euro për automjetet me zhurmues të veçantë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne