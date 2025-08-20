Totaj mirëpriti aktoret ndërkombëtare të shfaqjes “Femicid” në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot një grup aktorësh nga Bosnja dhe Hercegovina, Sanxhaku dhe Kosova, të cilët do të performojnë në shfaqjen teatrale “Femicid”, e cila trajton temën e dhunës ndaj grave dhe promovon ndërgjegjësimin shoqëror për këtë problematikë.
Shfaqja do të jepet më 23 gusht 2025, në Kejin e Sheshit “Shatërvan” në Prizren dhe organizohet nga SHKA “Sarski Behar”.
Totaj shprehu mirënjohjen për përkushtimin e ekipit artistik dhe theksoi rëndësinë që ka arti në adresimin e çështjeve sociale.
“Iniciativa të tilla që promovojnë drejtësinë dhe barazinë gjinore do të kenë përherë mbështetjen e Komunës së Prizrenit. Arti mbetet një mjet i fuqishëm për të ndikuar në ndërgjegjen kolektive dhe për të sjellë ndryshime pozitive në shoqëri”, u shpreh Totaj.
Komuna e Prizrenit vazhdon të mbështesë projekte që trajtojnë çështje me rëndësi sociale përmes platformave kulturore dhe artistike, duke i dhënë hapësirë zërit të grave dhe fuqizimit të barazisë në çdo formë të shprehjes./PrizrenPress.com/
