30.2 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
type here...

Kulture

Totaj mirëpriti aktoret ndërkombëtare të shfaqjes “Femicid” në Prizren

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot një grup aktorësh nga Bosnja dhe Hercegovina, Sanxhaku dhe Kosova, të cilët do të performojnë në shfaqjen teatrale “Femicid”, e cila trajton temën e dhunës ndaj grave dhe promovon ndërgjegjësimin shoqëror për këtë problematikë.

Shfaqja do të jepet më 23 gusht 2025, në Kejin e Sheshit “Shatërvan” në Prizren dhe organizohet nga SHKA “Sarski Behar”.

Mund të jetë një imazh i 3 persona dhe teksti që thotë "ABI ÇARSHIA deshiratnénjevsnal nj nje aNd deshirat ????? LIFE VIDA HAVAT LAVIE ? LEBEN LIV VITA LAMA JETE "Carshi n 22.08 E PREMTE, ORA 20:00 RAMADAN KRASNIQI BINI DANI D A MARGARETA DIEZ GJERAJ LIVE SHOW ?E ABI ÇARSHIA"

Totaj shprehu mirënjohjen për përkushtimin e ekipit artistik dhe theksoi rëndësinë që ka arti në adresimin e çështjeve sociale.

“Iniciativa të tilla që promovojnë drejtësinë dhe barazinë gjinore do të kenë përherë mbështetjen e Komunës së Prizrenit. Arti mbetet një mjet i fuqishëm për të ndikuar në ndërgjegjen kolektive dhe për të sjellë ndryshime pozitive në shoqëri”, u shpreh Totaj.

Komuna e Prizrenit vazhdon të mbështesë projekte që trajtojnë çështje me rëndësi sociale përmes platformave kulturore dhe artistike, duke i dhënë hapësirë zërit të grave dhe fuqizimit të barazisë në çdo formë të shprehjes./PrizrenPress.com/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Abrashi: 13 milionë euro për stadiumin e Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Vetëvendosje në Prizren garon me listë prej 45 kandidatësh, bartëse një grua

Në garën për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Lëvizja Vetëvendosje ka hyrë me një listë prej 45 kandidatësh, ku veçohet fakti se bartësja është një...
Fokus

Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

Policia e Kosovës ka bërë të ditur detaje shtesë lidhur me një aksion të zhvilluar një ditë më parë në qytetin e Prizrenit, ku...

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Dr. Sherif Besimi, ambasadori i shëndetësisë së Prizrenit

Ngriten 10 hektarë pemishte me dredhëza dhe boronica në Komunën e Prizrenit

Partia Guxo në Prizren garon me 20 kandidatë, bartës i listës Haxhi Avdyli

Zaimina Vasjari lajmërohet nga jahti, pozon me bikini

Remzi Ademaj-Kur rënia i jepë kuptim jetës

Spektakël basketbolli në Malishevë – Bero Kingdom kampion i turneut 3×3 

Prizreni nis historinë në Ligën e Parë me barazim

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit

Aktakuzë ndaj dy personave nën dyshimin se lejuan rrënimin e “Sarajit të vjetër” në Prizren , shkaktuan dëm në vlerë mbi 15 milionë euro

Prizreni forcon skuadrën me dy afrime të reja

Shtyhet afati i aplikimit për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive në Rahovec

Pesë projekte garojnë për 50 mijë euro nga buxheti i Komunës së Rahovecit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne