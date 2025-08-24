Arrestohet në Rahovec një burrë që ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes

Një burrë është arrestuar mbrëmjen e së shtunës në Rahovec, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj bashkëshortes së tij.
Ngjarja ka ndodhur më 23 gusht, rreth orës 21:30, kur i dyshuari, nën ndikimin e alkoolit, ka sulmuar gruan e tij duke i shkaktuar lëndime trupore.
Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij, policia ka gjetur dhe sekuestruar një pushkë gjuetie dhe 25 fishekë, edhe pse arma posedonte leje. Testimi i alkoolit ka konfirmuar se i dyshuari ka qenë nën ndikimin e tij në momentin e ngjarjes.
Me urdhër të prokurorit kujdestar, i dyshuari është dërguar në qendrën e mbajtjes.
