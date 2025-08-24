Arrestohet i dyshuari që shtiu me armë në Piranë të Prizrenit dhe dëmtoi kamerën e fqinjit

Është arrestuar i dyshuari D.B., rreth 37-vjeçar, i cili pasditen e djeshme në fshatin Piranë të Prizrenit kishte shtënë me armë zjarri drejt pronës së fqinjit të tij.
I dyshuari kishte përdorur një pushkë gjuetie të tipit ALTAY Magnum, duke goditur kamerën e sigurisë dhe reflektorin e vendosur në oborrin e fqinjit B.E., 51 vjeç.
Arma dhe gëzhojat e përdorura janë sekuestruar nga krim-teknika, ndërsa me urdhër të Prokurorit të Shtetit, D.B. është dërguar në mbajtje për 48 orë. Ai dyshohet për veprat penale “Posedim i paautorizuar i armës dhe municionit” dhe “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren