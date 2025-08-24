24.4 C
Prizren
E diel, 24 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Arrestohet i dyshuari që shtiu me armë në Piranë të Prizrenit dhe dëmtoi kamerën e fqinjit

By admin

Është arrestuar i dyshuari D.B., rreth 37-vjeçar, i cili pasditen e djeshme në fshatin Piranë të Prizrenit kishte shtënë me armë zjarri drejt pronës së fqinjit të tij.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

I dyshuari kishte përdorur një pushkë gjuetie të tipit ALTAY Magnum, duke goditur kamerën e sigurisë dhe reflektorin e vendosur në oborrin e fqinjit B.E., 51 vjeç.

Arma dhe gëzhojat e përdorura janë sekuestruar nga krim-teknika, ndërsa me urdhër të Prokurorit të Shtetit, D.B. është dërguar në mbajtje për 48 orë. Ai dyshohet për veprat penale “Posedim i paautorizuar i armës dhe municionit” dhe “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet në Rahovec një burrë që ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes
Next article
Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Më Shumë

Sport

Yonis Farah i bashkohet mbrojtjes së Prizrenit

FC Prizreni ka njoftuar afrimin më të ri në skuadër, mbrojtësin Yonis Farah. 25-vjeçari, i cili së fundmi ishte pjesë e KF Mitrovicës, ka...
Fokus

Çeku: Rrënimi i “Sarajit të Vjetër” nuk ishte gabim, por shkelje e rëndë me pasoja të pariparueshme për trashëgiminë e Prizrenit

Ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku, ka reaguar pas ngritjes së aktakuzës ndaj zyrtarëve të Komunës së Prizrenit për rrënimin e paligjshëm të “Sarajit të...

Balje: Kam shpresë që në këto 30 ditë dikush do të lëshojë pe

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

OVL-UÇK: Gjithçka gati për protestën e 14 shtatorit në Hagë

Anton Quni takohet me Papa Leo XIV, ia dhuron një fotografi të Ibrahim Rugovës

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Shtyhet afati i aplikimit për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive në Rahovec

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt

Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Kërkohet ndihmë financiare për trajtimin mjekësor të Zarife Deçajt

18 vjet nga shuarja e Faruk Begollit

Ekstradohet nga Italia në Kosovë, 34-vjeçari nga Suhareka i dyshuar për tentim vrasje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne