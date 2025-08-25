Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje

Pasi hap njësinë e tij tregtare, Arben Istrefi, njëri prej tregtarëve në Kukës, rreshton dhe synon të shesë artikujt e parë në këtë periudhë që përkon me përgatitjet për nisjen e procesit shkollor. Çantat për nxënësit janë të shumëllojshme.
“Çanta shkolle për fëmijët në para-shkollorë ose fillore”, tha ai.
“Ka rënë lindshmëria, ka rënë edhe numri i nxënësve, një pjesë ikin jashtë në emigrim”, vijon ai.
Por rënia e shitjeve lidhet edhe me një fenomen tjetër të veçantë për Kukësin. Afërsia gjeografike dhe lëvizjet e shpeshta të qytetarëve drejt Prizrenit bëjnë që pjesa më e madhe e blerjeve, por edhe e shërbimeve të tjera, të kryhet atje. Për tregtarët e Kukësit kjo është njëfarë penalizimi.
“Kjo na penalizon shumë pasi shkon për të futur naftë makinës por merr edhe gjëra të tjera, por kjo është ekonomi tregu duhet me e pranuar”, tha tregtari në Kukës.
Në prag të nisjes së vitit shkollor, edhe institucionet përgjegjëse po bëjnë përgatitjet e fundit që lidhen me riparimet, lyerjet dhe mirëmbajtjen e shkollave. Ndërsa nga e hëna, më datë 25 gusht, nis edhe shpërndarja e librave për nxënësit e të gjitha cikleve shkollore.
Viti i ri shkollor nis më 8 shtator, pak më herët se vitet e tjera./RTSH
