Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

By admin

Gjatë tri ditëve të fundit, Policia në Prizren në katër raste të ndara operative, kanë sekuestruar gjithsej katër armë zjarri.

Sipas njoftimit, dy prej tyre janë konfiskuar nga Stacioni Policor Prizren-Veri, ndërsa dy të tjera nga Stacioni Policor në Suharekë.

Në secilin rast, policia bën të ditur se të dyshuarit janë intervistuar nga hetuesit policorë dhe, me aktvendim të prokurorëve përgjegjës, janë ndaluar për 48 orë. Ndaj tyre kanë filluar hetimet për veprat penale përkatëse: “Posedim, mbajtje ose kontroll i paautorizuar i armës” dhe “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”.

“Policia e Kosovës, në bashkëpunim të vazhdueshëm me qytetarët, angazhohet për identifikimin e poseduesve ilegalë të armëve, veçanërisht të atyre që keqpërdorin armët duke i përdorur për të shtëna festive në gazmende familjare. Këto veprime paraqesin rrezik të drejtpërdrejtë për jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Policia fton qytetarët që të raportojnë çdo rast të dyshuar, duke kontribuar në parandalimin e incidenteve dhe forcimin e sigurisë në bashkësi”, thuhet tutje në njoftim./PrizrenPress.com

