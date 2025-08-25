Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Përcillet për në banesën e fundit gazetari dhe publicisti i njohur Artur Zheji, i cili u nda nga jeta dy ditë më parë pas një arresti kardiak, në moshën 64-vjeçare.
Ceremonia mortore u zhvillua në ambientet e Universitetit të Arteve të Bukura, ku për rreth dy orë e gjysmë familjarë, miq, kolegë dhe personalitete të shumta i dhanë lamtumirën e fundit.
Në pamjet e fundit shihet momenti prekës kur arkëmorti i Zhejit nxirret nga godina e Universitetit, i shoqëruar nga bashkëshortja dhe fëmijët.
