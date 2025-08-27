21.9 C
Liria merr tre pikët e para në shtëpi

admin

Liria ka arritur të sigurojë fitoren e parë para tifozëve të saj në këtë sezon, duke mposhtur Tefik Çangën me rezultat 2:0 në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, raporton PrizrenPress.

Bardhezinjtë dominuan sfidën, duke treguar disiplinë në mbrojtje dhe efikasitet në sulm, gjë që u shpërblye me dy gola dhe tre pikë të plota. Me këtë rezultat, ekipi prizrenas nis me këmbë të mbarë para tifozëve të vet dhe rikthen besimin për ndeshjet e ardhshme.

Në ndeshjen e radhës, Liria do të udhëtojë në Shtime për t’u përballur me Vjosën, ku do të kërkojë të vazhdojë me rezultate pozitive./PrizrenPress.com

Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

