Prizreni pa fitore pas tri javësh, mposhtet 3:0 nga Ramiz Sadiku

Prizreni ende nuk e ka shijuar fitoren në këtë edicion të Ligës së Parë të Kosovës. Pas barazimit në ndeshjen hapëse ndaj Trepçës ’89, prizrenasit kanë pësuar dy humbje radhazi me rezultat identik 0:3, fillimisht në shtëpi ndaj Trepçës, e më pas këtë të shtunë në Prishtinë kundër Ramiz Sadikut, raporton PrizrenPress.

Takimi i javës së tretë, i zhvilluar në stadiumin “Ramiz Sadiku”, u vendos nga golat e Enes Durakut dhe dopieta e Arjol Bllacës, që i dhanë fitoren bindëse skuadrës vendase.

Megjithëse në Prizren atmosfera ishte pozitive me mbështetje masive nga tifozët në ndeshjen e javës së dytë, ekipi nuk ka arritur të përkthejë këtë përkrahje në rezultate. Me vetëm një pikë pas tri javësh,Prizreni gjendet në presion për të reaguar shpejt dhe për të mos humbur hapin me rivalët në garë./PrizrenPress.com

