Shkencëtarët afër vaksinës së re që lufton të gjitha llojet e kancerit, si funksionon?

Vaksina universale stimilon sistemin imunitar për të shkatërruar çdo tumor, duke hapur mundësi të reja në trajtimin e kancerit
Shkencëtarët kanë arritur një përparim të rëndësishëm në zhvillimin e vaksinave për trajtimin e kancerit, por terapitë e mëparshme kryesisht kanë qenë të kufizuara vetëm në disa lloje tumoresh.
Megjithatë, një studim i ri hap rrugën për një vaksinë universale që mund të synojë një spektër shumë më të gjerë të kancereve.
Ekipi nga Universiteti i Floridës është përqendruar te “zgjimi” i sistemit imunitar në mënyrë që ai të reagojë më fuqishëm ndaj llojeve të ndryshme të qelizave kancerogjene.
“Ajo që zbuluam është se, duke përdorur një vaksinë e cila nuk është projektuar posaçërisht për të synuar kancerin, por për të stimuluar një përgjigje të fortë imunitare, ne mund të shkaktojmë një reagim shumë të fuqishëm antikancerogjen”, shpjegoi neuroshkencëtari Duane Mitchell.
“Dhe kjo ka potencial të madh për një gamë të gjerë pacientësh me kancer, madje mund të na çojë deri te një vaksinë e plotë kundër kancerit”, shkruan ScienceAlert, përcjell Telegrafi.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Si funksionon terapia e re?
Vetë vaksina përdor teknologjinë e mRNA-së për prodhimin e proteinave sinjalizuese, të cilat nxisin një reagim të fuqishëm imunitar. Kjo mobilizon në mënyrë efektive mbrojtjen e organizmit, duke e bërë indin kancerogjen më të ndjeshëm ndaj sulmit. Thelbësore është që materialet e prodhuara nga vaksina nuk janë specifike vetëm për tumorët që trajtohen, por forcojnë përgjigjen e qelizave “të fjetura”, të cilat normalisht nuk lidhen drejtpërdrejt me luftën kundër kancerit.
Ky mekanizëm funksionon si një alarm universal për mbrojtjen e trupit, duke sugjeruar një gamë të gjerë përdorimesh të mundshme.
Kombinimi me ilaçet ekzistuese
Pjesa tjetër e trajtimit përfshin përdorimin e barnave të zakonshme kundër kancerit, të njohura si inhibitorë të pikave kontrolluese imunitare (ICI). Këto ilaçe, në thelb, heqin “frenat” nga sistemi imunitar, duke e bërë atë më efektiv.
Edhe pse barnat ICI janë përdorur me sukses më herët, tumoret me shumë mutacione shpesh zhvillojnë rezistencë ndaj tyre. Por, kur vaksina dhe barnat ICI u aplikuan së bashku te minjtë, studiuesit regjistruan një përgjigje jashtëzakonisht të fuqishme kundër tumoreve, madje edhe atyre që zakonisht janë rezistentë ndaj trajtimit. Në disa teste, tumoret u eliminuan plotësisht.
E ardhmja dhe provat klinike
Edhe pse vaksina ka treguar njëfarë efikasiteti edhe më vete, rezultatet më të mira u arritën në kombinim me barnat ICI. Kjo terapi e kombinuar ende duhet testuar te njerëzit për të konfirmuar sigurinë dhe efektivitetin, por rezultatet paraklinike japin një shtysë të fortë për kërkime të mëtejshme.
“Ky zbulim është një provë koncepti që këto vaksina potencialisht mund të komercializohen si vaksina universale kundër kancerit, për të ndjeshëm bërë sistemin imunitar ndaj tumorit individual të pacientit”, tha onkologu Elias Sayour.
Ekipi tashmë po punon në formula të reja të vaksinave mRNA dhe planifikon prova klinike. Terapia gjithashtu duhet të testohet në një spektër më të gjerë rastesh, si parandalimi i rikthimit të sëmundjes, e jo vetëm trajtimi i kancerit të diagnostikuar rishtazi.
Edhe pse manipulimi i sistemit imunitar gjithmonë bart rrezikun e efekteve anësore, ky qasje deri më tani duket shumë premtuese.
“Kjo mund të jetë potencialisht një mënyrë universale për të zgjuar përgjigjen imunitare të pacientit ndaj kancerit”, përfundoi Mitchell.
“Dhe kjo do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme nëse do të mund të përgjithësohej në studime klinike te njerëzit”.
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit