30.9 C
Prizren
E shtunë, 30 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Rahovecit, Ali Dula, zhvilloi një vizitë në tregun qendror të qytetit, ku u prit me ngrohtësi dhe përkrahje të madhe nga qytetarët.

KLIKO Linkun:https://www.facebook.com/reel/1463392704892895

Ai,  u takua me tregtarë, fermerë, të moshuar dhe të rinj, të cilët jo vetëm e përshëndetën me entuziazëm, por edhe ndanë me të mendimet, sfidat dhe pritshmëritë që kanë për të ardhmen e komunës. Tregu, një pikë jetike për ekonominë vendore, u shndërrua për disa orë në një hapësirë të dialogut të drejtpërdrejtë midis kandidatit dhe qytetarëve.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

“Zëri i qytetarëve do të jetë udhërrëfyesi im në çdo vendim që do të marr”, tha  Dula, duke nënvizuar përkushtimin e tij për të qeverisur në shërbim të të gjithë banorëve të Rahovecit.

Ai vuri në pah rëndësinë e përkrahjes për prodhuesit lokalë dhe nevojën për përmirësimin e infrastrukturës tregtare, si pjesë e një vizioni më të gjerë për zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni nis konsultimin publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033

Më Shumë

Lajme

Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Deputeti Dimal Basha nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar. As Dimal basha i LVV-së nuk kaloi. Në sallë ishin të pranishëm...
Fokus

Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në rajonin e Prizrenit, ku një burrë është gjetur pa shenja jete në rrethana tragjike. Viktima është F....

Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin ‘Ibrahim Mazreku’ në Malishevë

Arrestohet një kosovar në Morinë, tentoi të fuste kanabis në Shqipëri

Suhareka nderon dëshmorin Naim Berisha

Të shtëna me armë zjarri në Suharekë, arrestohet një person

Malisheva nderon Lion Krasniqin, kampion i Gjermanisë në kikboks

E kapën për fyti, ia mbyllën gojën – tre hajna tmerrojnë një shtetase të huaj në Prizren, i grabitën 2000 euro dhe telefonin

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Duda Balje: Një prej arsyeve që nuk e votova Dimal Bashën është se e barazoi Zotin me gjygym

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

Hajni me maskë sulmon pronarin e shtëpisë në Romajë të Hasit, i vjedh orën dhe unazën

Mjeshtri nga Prizreni ekspozon gozhdat e nxjerra nga gomat për 40 vite

Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Në Prizren, u shfaq premiera e filmit “Dielli në errësirën e Kosovës”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne