28.8 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim

By admin

Sipas njoftimit të policisë në Facebook, ndaj tij ishte lëshuar vendim i plotfuqishëm nga Gjykata Themelore në Prizren, me të cilin ishte dënuar me katër vite e 100 ditë burg efektiv për veprat penale “Vjedhje” dhe “Vjedhje grabitqare”.

“I arrestuari është dërguar në institucionin korrektues për vuajtjen e dënimit.”, thuhet në njoftim.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zafir Berisha rikujton Betejën e Vërrinit
Next article
Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Më Shumë

Sport

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Basketbollisti Adis Gashi është përforcimi më i ri i Grapelandit për sezonin e ri të Superligës, raporton PrizrenPress. Nga klubi është bërë e ditur se...
Lajme

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Një përleshje e dhunshme ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së hënës në Prizren, ku një i ri ka mbetur i...

Drejtori i QRTK-së në Prizren, Samir Hoxha, viziton ekspozitën e Autostrada Biennale

FC Malisheva prezanton përforcimin e ri Assane Diatta

Prizreni nis konsultimin publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033

Kërkimi

Liqeni i Vërmicës shndërrohet në luginë ku kullosin bagëtitë, ankohen bizneset e zonës

Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

Prizreni pa fitore pas tri javësh, mposhtet 3:0 nga Ramiz Sadiku

Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Abrashi premton mbështetje për KB ‘Bashkimi’: Prizreni e meriton një kampion në basketboll

Gjithçka gati në Prizren: Liria pret Tefik Çangën

Haxhi Avdyli nuk i ndal postimet rrëqethëse: Pse e doni kaq pak vendin tuaj? Kosova ju dha bukë, shtëpi e ju rriti

MAShTI fillon pagesat e para për aplikimet e teksteve shkollore

Emilja Rexhepi lirohet nga detyra e zëvendëskryeministres

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne