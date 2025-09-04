27.5 C
Të shtënat me armë në aheng familjar, paraburgim për tre të dyshuarit në Prizren

By admin

Gjykata Themelore në Prizren ua ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditësh tre të dyshuarve që u arrestuan lidhur me rastin e të shtënave me armë zjarri në një aheng familjar në Trepeticë të Prizrenit.

Kështu bëjnë të ditur burime të brenda Gjykatës në Prizren,shkruan Betimiperdrejtesi.

Po ashtu, bëhet e ditur se dy të dyshuar tjerë gjenden ende në arrati.

Policia kishte njoftuar më 2 shtator se në këtë rast janë sekuestruar katër armë zjarri dhe janë ndaluar tre të dyshuar.

Në njoftimin e Policisë, thuhet se fillimisht të hënën (më 1 shtator) rreth orës 15:30, Sektori i Hetimeve në Stacionin Policor Prizren-Veri, përmes një video-regjistrimi të publikuar në medie, ka pranuar informacionin për shkrepje me armë zjarri gjatë një ahengu familjar dhe menjëherë pas pranimit të informacionit është njoftuar Prokurori i Shtetit, dhe janë ndërmarrë veprimet e duhura procedurale dhe hetimore.

Sipas Policisë, tre të dyshuar janë arrestuar ndërsa dy të tjerë kishin mbetur në kërkim, por më vonë në Aeroport të Prishtinës ishte ndaluar edhe i dyshuari i tretë.

“Është lokalizuar vendi i ngjarjes dhe janë identifikuar personat e dyshuar dhe me urdhër verbal të Prokurorit të Shtetit dhe pëlqimin e gjyqtarit të procedurës paraprake, janë bastisur tre shtëpi të të dyshuarve. Gjatë bastisjeve janë gjet dhe janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale: Katër armë zjarri të tipit pistoletë si dhe Sasi e fishekëve dhe gëzhoja. Si rezultat i veprimeve hetimore tre persona të dyshuar janë arrestuar dhe dy tjerë kanë mbetur në kërkim policor, më vonë me datë 02.09.2025 rreth orës 02:08 , në aeroportin e Prishtinës është ndaluar dhe arrestuar edhe i dyshuari i tret”, njoftoi Policia.

Sipas Policisë, katër të pandehur dyshohen për armëmbajtje pa leje, kurse ndaj këngëtarit në atë aheng- ishte iniciuar rast për moslajmërim të veprës penale.

“Për katër të dyshuar është iniciuar procedurë hetimore për veprën penale: “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, ndërsa ndaj njërit prej të dyshuarve, i cili ishte këngëtar në gazmendin familjar, është iniciuar procedurë hetimore për “Moslajmërimi i veprave penale apo kryesve të tyre”, thuhej në njoftim.

