27.2 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
type here...

Sport

Kosova nis me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026

By admin

Kombëtarja e Kosovës nuk ka arritur të marrë rezultat pozitiv në ndeshjen e parë të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026. Dardanët u mposhtën nga Zvicra me rezultat 4:0 në ndeshjen e zhvilluar të premten mbrëma në stadiumin “St. Jakob Park” të Basel-it.

Takimi nisi me entuziazëm të madh nga futbollistët dhe tifozët tanë, të cilët kishin mbushur gjysmën e stadiumit, duke i dhënë ngjyrë dhe atmosferë të veçantë kësaj sfide. Megjithatë, në fushë epërsia ishte në anën e vendasve. Zvicra, e udhëhequr nga kapiteni Granit Xhaka, shfaqi nivel të lartë loje dhe shfrytëzoi në maksimum çdo hapësirë në mbrojtjen tonë.

Seria e golave nisi në minutën e 22-të, kur Manuel Akanji shënoi me kokë pas një goditjeje nga këndi. Vetëm tre minuta më pas, Breel Embolo dyfishoi epërsinë, ndërsa Silvan Widmer realizoi golin e tretë në minutën e 39-të. Embolo sërish u gjend në qendër të vëmendjes duke shënuar golin e katërt në fund të pjesës së parë (45’), duke e mbyllur ndeshjen praktikisht pas 45 minutave.

Në pjesën e dytë, përzgjedhësi Franco Foda bëri disa ndryshime në përbërje, ndërsa Kosova u tregua më aktive, por pa arritur të krijojë raste konkrete për gol. Zvicra uli ritmin dhe menaxhoi rezultatin, duke ruajtur avantazhin e lartë deri në fund.

Në këtë ndeshje debutoi edhe mesfushori Leon Avdullahu, i cili iu bashkua Dardanëve ditë më parë.

Pas kësaj humbjeje, Kosova do të kërkojë reagim të hënën, kur në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë pret Suedinë, në ndeshjen e dytë të kësaj fushate kualifikuese.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kosovarët s’i kanë faj Edi Ramës për dështimin
Next article
Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi

Më Shumë

Fokus

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Mushtisht të Suharekës, ku një punëtor ka humbur jetën në rrethana të dyshimta gjatë orarit të...
Lajme

Kanosi stafin dhe ekspozoi armën në “Finca” – kapet me pistoletë dhe 30 fishekë i dyshuari nga Prizreni

Një rast i kanosjes me armë zjarri është zbuluar në Prizren, ku Policia ka arritur të lokalizojë dhe arrestojë një person që ishte në...

Kryetari i Malishevës: StartUp-et e reja do të përkrahen nga Komuna

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

Versioni i policisë për të arrestuarin në Prizren: Sulmoi zyrtarët policorë

Liria e Prizrenit huazon Ajdinin

Prizreni forcohet në mbrojtje dhe sulm

Alltan Gjinaj nga Hasi financoi shkollimin e presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan

Kurti për kompaninë ‘Fe Plast’ në Prizren: Shembull i biznesit që ndërton besim dhe zhvillim

Kryetari Latifi pret në takim Feride Rushitin

Vetaksident në Duhël të Suharekës, vetura përfundon e rrokullisur

Kurti uron Zhegrovën për transferimin e madh te Juventusi

Joe Reece, amerikani i tretë që përforcon KB Ylli

Sot fillon viti i ri shkollor

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne