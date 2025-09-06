Kosova nis me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026

Kombëtarja e Kosovës nuk ka arritur të marrë rezultat pozitiv në ndeshjen e parë të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026. Dardanët u mposhtën nga Zvicra me rezultat 4:0 në ndeshjen e zhvilluar të premten mbrëma në stadiumin “St. Jakob Park” të Basel-it.
Takimi nisi me entuziazëm të madh nga futbollistët dhe tifozët tanë, të cilët kishin mbushur gjysmën e stadiumit, duke i dhënë ngjyrë dhe atmosferë të veçantë kësaj sfide. Megjithatë, në fushë epërsia ishte në anën e vendasve. Zvicra, e udhëhequr nga kapiteni Granit Xhaka, shfaqi nivel të lartë loje dhe shfrytëzoi në maksimum çdo hapësirë në mbrojtjen tonë.
Seria e golave nisi në minutën e 22-të, kur Manuel Akanji shënoi me kokë pas një goditjeje nga këndi. Vetëm tre minuta më pas, Breel Embolo dyfishoi epërsinë, ndërsa Silvan Widmer realizoi golin e tretë në minutën e 39-të. Embolo sërish u gjend në qendër të vëmendjes duke shënuar golin e katërt në fund të pjesës së parë (45’), duke e mbyllur ndeshjen praktikisht pas 45 minutave.
Në pjesën e dytë, përzgjedhësi Franco Foda bëri disa ndryshime në përbërje, ndërsa Kosova u tregua më aktive, por pa arritur të krijojë raste konkrete për gol. Zvicra uli ritmin dhe menaxhoi rezultatin, duke ruajtur avantazhin e lartë deri në fund.
Në këtë ndeshje debutoi edhe mesfushori Leon Avdullahu, i cili iu bashkua Dardanëve ditë më parë.
Pas kësaj humbjeje, Kosova do të kërkojë reagim të hënën, kur në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë pret Suedinë, në ndeshjen e dytë të kësaj fushate kualifikuese.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren