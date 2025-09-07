29.3 C
Prizren
E diel, 7 Shtator, 2025
Gjendet i vdekur një burrë në Dragash

By admin

Një burrë është gjetur pa shenja jete të shtunën në banesën e tij.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Dragash dhe u iniciua si “Hetim i vdekjes”.

“Raportohet se në banesën e tij është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Mjeku ka konstatuar vdekjen e viktimës. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në njoftim.

