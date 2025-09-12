Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë

Në zyrat e Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) është hedhur shorti për edicionin e ri 2025/26 të Superligës së Femrave.
Kampioni aktual, Bashkimi i Prizrenit, në javën e parë do të përballet me skuadrën United Basketball, ndërsa në xhiron e dytë do të zhvillohet dueli mes Penza 03 dhe Penza, raporton PrizrenPress.
Në javën e tretë do të luhet përballja mes Prishtinës dhe Pejës 03, kurse derbi Bashkimi – Peja 03 është caktuar për javën e pestë. Ndërkohë, ndeshja e madhe Bashkimi – Prishtina do të zhvillohet në javën e shtatë.
Edicioni i ri i kampionatit pritet të nisë më 4 dhe 5 tetor./PrizrenPress.com
