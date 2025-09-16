Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Liria e Prizrenit do të zhvillojë nesër ndeshjen e radhës në shtëpi kundër Feronikelit 74, në kuadër të javës së 7-të të Superligës së Kosovës.
Takimi do të zhvillohet në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, duke nisur nga ora 14:00, raporton PrizrenPress.
Liria vjen në këtë sfidë me tre fitore, dy barazime dhe një humbje në gjashtë ndeshjet e para të sezonit. Ekipi prizrenas ka grumbulluar 11 pikë dhe renditet në vendin e 7-të në tabelën e Superligës, duke synuar të ngjitet më lart me një fitore para tifozëve të saj.
Ndërsa, Feronikeli 74 ka pasur një start të fortë të sezonit, me katër fitore, një barazim dhe një humbje në gjashtë ndeshjet e para. Ekipi gjendet në vendin e 3-t në tabelë, me 13 pikë të grumbulluara, dhe pritet të jetë rival i fortë për Lirinë në këtë përballje.
Ndeshja pritet të jetë një duel i fortë dhe me shumë rivalitet, ku çdo gol mund të vendosë fitoren dhe të ndikojë në pozitat e ekipeve në tabelë./PrizrenPress.com
Marketing
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/