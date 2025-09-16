30.2 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

By admin

Liria e Prizrenit do të zhvillojë nesër ndeshjen e radhës në shtëpi kundër Feronikelit 74, në kuadër të javës së 7-të të Superligës së Kosovës.

Takimi do të zhvillohet në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, duke nisur nga ora 14:00, raporton PrizrenPress.

Liria vjen në këtë sfidë me tre fitore, dy barazime dhe një humbje në gjashtë ndeshjet e para të sezonit. Ekipi prizrenas ka grumbulluar 11 pikë dhe renditet në vendin e 7-të në tabelën e Superligës, duke synuar të ngjitet më lart me një fitore para tifozëve të saj.

Ndërsa, Feronikeli 74 ka pasur një start të fortë të sezonit, me katër fitore, një barazim dhe një humbje në gjashtë ndeshjet e para. Ekipi gjendet në vendin e 3-t në tabelë, me 13 pikë të grumbulluara, dhe pritet të jetë rival i fortë për Lirinë në këtë përballje.

Ndeshja pritet të jetë një duel i fortë dhe me shumë rivalitet, ku çdo gol mund të vendosë fitoren dhe të ndikojë në pozitat e ekipeve në tabelë./PrizrenPress.com

Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë
Nezir Çoçaj sqaron takimin me deputetin e VV-së, Arbër Rexhaj: Ishte kafe miqësore, jo marrëveshje politike

