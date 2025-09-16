26.8 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
type here...

Rozë

Artistët bëhen bashkë për Gazën, koncert humanitar në Wembly

By admin

Një aktivitet i madh humanitar për mbledhje fondesh do të zhvillohet në Wembley të Londrës.

Eventi është cilësuar si “një takim artistësh, muzikantësh dhe njerëzish për të cilët heshtja ndihet e pamundur”.

Paratë e mbledhura nga eventi do të shpërndahen te organizatat e udhëhequra nga palestinezët.

Koncerti më i madh në Mbretërinë e Bashkuar për mbledhjen e fondeve për Gazën do të bashkojë emra të mëdhenj nga bota e argëtimit, një formacion eklektik që përfshin muzikantët Paul Weller, Damon Albarn, Portishead, Nadine Shah, Neneh Cherry, PinkPantheress, Bastille, James Blake; aktorët Guy Pearce, Florence Pugh, Jameela Jamil, Riz Ahmed, Ruth Negga; ish-ylli i futbollit Eric Cantona; prezantuesja e Chicken Shop Date, Amelia Dimoldenberg, dhe shumë të tjerë.

Eventi do të ndërthuret me shfaqje të drejtuara dhe kuruara nga Amir Nizar Zuabi, duke prezantuar mjekë, punonjës humanitarësh, mësues dhe gazetarë që punojnë në Gaza.

Biletat janë shitur të gjitha, dhe koncerti në Wembley do të transmetohet ekskluzivisht në YouTube nga ora 20:00.

Artistë nga e gjithë bota kanë dënuar luftën në Gaza ndërsa janë tërhequr nga koncertet e tyre që kishin lidhje me Izraelin.

Shumë ekspertë të të drejtave të njeriut të OKB-së dhe organe të OKB-së kanë deklaruar se veprimet ushtarake të Izraelit në Gaza mund të përbëjnë gjenocid.

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ujërat e zeza mbushin bodrumet e banesave sociale në Petrovë të Prizrenit
Next article
Xheladini premton 500 euro subvencione për gratë me kancer të gjirit, shërbimet gjinekologjike falas

Më Shumë

Lajme

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Një numër i madh i bashkëluftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, mërgimtarëve nga diaspora, si dhe qytetarë shqiptarë nga Kosova dhe nga trojet tjera...
Fokus

Arrestohet në kufi 65-vjeçari i dyshuar për vjedhjen e arkës së bamirësisë në xhaminë e Reçanit të Prizrenit

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut, i identifikuar si Z.M., është arrestuar nga Policia e Kosovës në pikëkalimin kufitar të Hanit të Elezit, pasi...

Kryetari Totaj akuzon “Hidroregjionin Jugor” për ndërprerje të qëllimshme të ujit në Prizren

Sot nis zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Kryeshefi i ‘Hidroregjionit Jugor’ në Prizren demanton Totajn për ndërprerje të qëllimshme të ujit: E sugjeroj ta denoncojë rastin në organet e drejtësisë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Komuna e Malishevës përkujton njëvjetorin e ndarjes nga jeta të Hajdin Berishës

Punime të paligjshme në tokë publike – sekuestrohen eskavatori dhe kamioni në Dedaj të Hasit

Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

Prizreni godet sërish në merkato: Huazon portierin Enes Morina nga Malisheva

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Arkivi me 90,000 artikuj i këngëtarit legjendar hapet të shtunën

Dogana e Kosovës zbulon mall me origjinë të pasaktë në Vërmicë, nis procedura kundërvajtëse

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për korrupsion dhe mashtrim në prokurim publik

Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne